В Лунинецком районе на пожаре в одном из нежилых домов погиб человек

Новости Беларуси. 27 ноября около половине четвёртого ночи в деревне Вильча Лунинецкого района загорелся нежилой деревянный дом.

По сведениям Брестского ОУМЧС, владельцем строения является 61-летний пенсионер. Огнём уничтожены кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены.

Во время разборки обвалившихся строительных конструкций было обнаружено тело. Погибшего извлекли, его личность устанавливается.

Выясняется причина загорания.

Осенью 2018 года на пожаре в Барановичском районе погиб пожилой мужчина.