В Пинске каменщик-монатжник упал с высоты при выполнении строительных работ и погиб

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства гибели каменщика при выполнении строительных работ в Пинске.

По информации УСК по Брестской области, происшествие случилось двадцать четвертого ноября утром. 59-летний мужчина, который работал каменщиком-монтажником, выполнял работы по демонтажу опалубки лестничной клетки.

Щит опалубки упал вниз под собственной тяжестью вместе с настилом. Именно на нем стоял мужчина. Затем на рабочего упал крепежный ригель, вес которого составлял около 40 килограмм.

Мужчина скончался на месте происшествия. В момент случившегося он не был пристегнут страховочным тросом.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза, изъята документация.