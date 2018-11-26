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В Пинске каменщик-монатжник упал с высоты при выполнении строительных работ и погиб

26 ноября 2018 14:42
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства гибели каменщика при выполнении строительных работ в Пинске.

По информации УСК по Брестской области, происшествие случилось двадцать четвертого ноября утром. 59-летний мужчина, который работал каменщиком-монтажником, выполнял работы по демонтажу опалубки лестничной клетки.

Щит опалубки упал вниз под собственной тяжестью вместе с настилом. Именно на нем стоял мужчина. Затем на рабочего упал крепежный ригель, вес которого составлял около 40 килограмм.

Мужчина скончался на месте происшествия. В момент случившегося он не был пристегнут страховочным тросом.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза, изъята документация.

В начале октября 49-летний лесоруб погиб при валке леса в Вилейском районе (здесь подробнее). 

# Гибель рабочего # происшествия

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