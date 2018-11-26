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Два рыбака утонули в озере в Ивацевичском районе

26 ноября 2018 09:51
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Новости Беларуси. В Ивацевичском районе на озере Вульковское утонули два рыбака.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной совет ОСВОД, происшествие случилось днем двадцать пятого ноября. Рыбак услышал непонятные звуки и поплыл в сторону, откуда они исходили – был сильный туман. Примерно в 70 метрах от берега мужчина обнаружил тело человека на поверхности воды.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС. Они нашли у берега тело еще одного мужчины.

Погибшими оказались 40-летний и 43-летний рыбаки – жители поселка Телеханы.

Проводится проверка.

В начале августа нынешнего года 17-летний парень утонул под Пинском, спасая девушку (читать далее).  

# Утопления # происшествия

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