Два рыбака утонули в озере в Ивацевичском районе

Новости Беларуси. В Ивацевичском районе на озере Вульковское утонули два рыбака.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной совет ОСВОД, происшествие случилось днем двадцать пятого ноября. Рыбак услышал непонятные звуки и поплыл в сторону, откуда они исходили – был сильный туман. Примерно в 70 метрах от берега мужчина обнаружил тело человека на поверхности воды.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС. Они нашли у берега тело еще одного мужчины.

Погибшими оказались 40-летний и 43-летний рыбаки – жители поселка Телеханы.

Проводится проверка.