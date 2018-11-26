Мотивом захвата заложницы в Заславле стали внутрисемейные отношения

Новости Беларуси. Уголовное дело о захвате заложника в Заславле закрыто. Мотивом происшествия стали внутрисемейные отношения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Напоминаем, в июле 46-летний мужчина взял в заложники собственную 23-летнюю дочь. По данным Следственного комитета, в течение многих лет мужчина совершал противоправные действия в отношении дочери: пытал и избивал девочку, а также причинял ей психические страдания.

Нападавший – дважды судим. Подробности захвата заложницы в Заславле

Финал семейной драмы состоялся в отделении банка, когда дочь переоформляла родительский кредит на себя.