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Мотивом захвата заложницы в Заславле стали внутрисемейные отношения

26 ноября 2018 18:11
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Новости Беларуси. Уголовное дело о захвате заложника в Заславле закрыто. Мотивом происшествия стали внутрисемейные отношения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мотивом захвата заложницы в Заславле стали внутрисемейные отношения-1

Напоминаем, в июле 46-летний мужчина взял в заложники собственную 23-летнюю дочь. По данным Следственного комитета, в течение многих лет мужчина совершал противоправные действия в отношении дочери: пытал и избивал девочку, а также причинял ей психические страдания.

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Финал семейной драмы состоялся в отделении банка, когда дочь переоформляла родительский кредит на себя.

Мотивом захвата заложницы в Заславле стали внутрисемейные отношения-4

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
При подписании документов в операционном зале мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставил к шее девушки нож, требуя прекратить общение с ее молодым человеком. Реализуя умысел, направленный на захват заложника, он причинил ей множественные ранения и ссадины. В результате спецоперации он был ликвидирован.

Мотивом захвата заложницы в Заславле стали внутрисемейные отношения-7


Согласно заключению посмертной психолого-психиатрической экспертизы, подозреваемый не страдал каким-либо психическим расстройством и мог осознавать ответственность за свои действия. Ранее мужчина был неоднократно судим.

# Захват заложников # происшествия # Татьяна Белоног # Фотофакт

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