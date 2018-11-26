Мотивом захвата заложницы в Заславле стали внутрисемейные отношения

Новости Беларуси. Уголовное дело о захвате заложника в Заславле закрыто. Мотивом происшествия стали внутрисемейные отношения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Уголовное дело о захвате заложника в Заславле закрыто. Мотивом происшествия стали внутрисемейные отношения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Напоминаем, в июле 46-летний мужчина взял в заложники собственную 23-летнюю дочь. По данным Следственного комитета, в течение многих лет мужчина совершал противоправные действия в отношении дочери: пытал и избивал девочку, а также причинял ей психические страдания.
Нападавший – дважды судим. Подробности захвата заложницы в Заславле
Финал семейной драмы состоялся в отделении банка, когда дочь переоформляла родительский кредит на себя.
Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
При подписании документов в операционном зале мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставил к шее девушки нож, требуя прекратить общение с ее молодым человеком. Реализуя умысел, направленный на захват заложника, он причинил ей множественные ранения и ссадины. В результате спецоперации он был ликвидирован.
Согласно заключению посмертной психолого-психиатрической экспертизы, подозреваемый не страдал каким-либо психическим расстройством и мог осознавать ответственность за свои действия. Ранее мужчина был неоднократно судим.