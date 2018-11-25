64-летний мужчина погиб на пожаре в Барановичском районе

Новости Беларуси. В Барановичском районе на пожаре погиб пенсионер.

По информации МЧС, возгорание произошло вечером двадцать четвертого ноября в деревянном доме в деревне Петковичи Барановичского района, который принадлежит 70-летней пенсионерке.

В результате случившегося онгем были уничтожены пристроенное строение, кровля жилого дома, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме.

Сотрудники МЧС обнаружили на полу в жилой комнате 64-летнего брата хозяйки дома. Мужчина погиб.

Устанавливается причина пожара.