64-летний мужчина погиб на пожаре в Барановичском районе

Новости Беларуси. В Барановичском районе на пожаре погиб пенсионер.
По информации МЧС, возгорание произошло вечером двадцать четвертого ноября в деревянном доме в деревне Петковичи Барановичского района, который принадлежит 70-летней пенсионерке.
В результате случившегося онгем были уничтожены пристроенное строение, кровля жилого дома, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме.
Сотрудники МЧС обнаружили на полу в жилой комнате 64-летнего брата хозяйки дома. Мужчина погиб.
Устанавливается причина пожара.
В середине ноября на пожаре в деревне под Гродно погибли 4 человека (читать далее).