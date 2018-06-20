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Роллет опустился на шею ребёнка. 8-летнюю девочку придавило воротами гаража в Ивацевичах

20 июня 2018 12:06
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Новости Беларуси. В Ивацевичах была травмирована восьмилетняя девочка – ее придавило воротами гаража.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось вечером 19 июня. Ребенок нажал на кнопку закрытия ворот гаража своего дома, однако споткнулся и упал. Роллет опустился на шею девочки. Пострадавшую из-под роллета извлекла мама.

Девочка была доставлена в реанимацию. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Семья ребенка не состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении и характеризуется положительно.

Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.

В середине июня в Каменецком районе годовалая девочка отравилась средством для обработки растений (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия # Дмитрий Иванюк

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