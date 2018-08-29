После гибели 2-месячного мальчика в Беларуси приостановлено использование двух серий вакцины

Новости Беларуси. Проверка по факту смерти младенца после плановой вакцинации продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следственный комитет выясняет порядок закупки вакцины, а также ее качество. Назначен ряд экспертных исследований и изъяты образцы препарата.

В Минздраве пояснили, почему не была зарегистрирована вакцина, которую ввели ребёнку в Ганцевичском районе

Сейчас в стране приостановлено использование двух серий вакцины. К расследованию подключились и представители корейской фармацевтической компании-производителя. Они прибыли в Беларусь на прошлой неделе.