После гибели 2-месячного мальчика в Беларуси приостановлено использование двух серий вакцины

Новости Беларуси. Проверка по факту смерти младенца после плановой вакцинации продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероятная причина смерти – анафилаксия. Минздрав о гибели 2-месячного мальчика в Ганцевичском районе
Новости Беларуси. Проверка по факту смерти младенца после плановой вакцинации продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероятная причина смерти – анафилаксия. Минздрав о гибели 2-месячного мальчика в Ганцевичском районе
Следственный комитет выясняет порядок закупки вакцины, а также ее качество. Назначен ряд экспертных исследований и изъяты образцы препарата.
В Минздраве пояснили, почему не была зарегистрирована вакцина, которую ввели ребёнку в Ганцевичском районе
Сейчас в стране приостановлено использование двух серий вакцины. К расследованию подключились и представители корейской фармацевтической компании-производителя. Они прибыли в Беларусь на прошлой неделе.