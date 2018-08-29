Авария на Независимости: от удара Audi отбросило на тротуар и оторвало колесо

Новости Беларуси. В утренний час-пик на пересечении улицы Волгоградской и проспекта Независимости столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В утренний час-пик на пересечении улицы Волгоградской и проспекта Независимости столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Audi стояла на светофоре в третьем ряду в сторону Уручья. Неожиданно на встречную на красный свет вылетел второй автомобиль. От удара Audi отбросило на тротуар и оторвало заднее колесо, а на правую сторону пришлась большая вмятина.
В ДТП никто не пострадал, однако, по словам очевидцев, пробка растянулась на 1,5 часа.