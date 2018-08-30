В Полоцком районе опрокинулась Skoda, погиб пассажир

По сведениям ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём машины находился 36-летний мужчина. Автомобиль ехал со стороны Новополоцка в сторону Полоцка.

Когда иномарка проезжала через деревню Ропно, она оказалась за пределами дороги и перевернулась.

В ДТП погиб 37-летний пассажир Skoda.

Летом 2018 года в Барановичском районе опрокинулся Ford.