В Полоцком районе опрокинулась Skoda, погиб пассажир

Новости Беларуси. Днём 29 августа в Полоцком районе перевернулась Skoda.
По сведениям ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём машины находился 36-летний мужчина. Автомобиль ехал со стороны Новополоцка в сторону Полоцка.
Новости Беларуси. Днём 29 августа в Полоцком районе перевернулась Skoda.
По сведениям ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём машины находился 36-летний мужчина. Автомобиль ехал со стороны Новополоцка в сторону Полоцка.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Когда иномарка проезжала через деревню Ропно, она оказалась за пределами дороги и перевернулась.
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