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В Полоцком районе опрокинулась Skoda, погиб пассажир

30 августа 2018 06:44
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Новости Беларуси. Днём 29 августа в Полоцком районе перевернулась Skoda.  

По сведениям ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём машины находился 36-летний мужчина. Автомобиль ехал со стороны Новополоцка в сторону Полоцка.  

В Полоцком районе опрокинулась Skoda, погиб пассажир-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Когда иномарка проезжала через деревню Ропно, она оказалась за пределами дороги и перевернулась.  

В ДТП погиб 37-летний пассажир Skoda.  

Летом 2018 года в Барановичском районе опрокинулся Ford. 

А аварии пострадала 5-летняя дочь водителя – подробности здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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