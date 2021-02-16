В Лиде на женщине во время приготовления пищи загорелась одежда

Новости Беларуси. 15 февраля около половины седьмого вечера в Лиде была госпитализирована пенсионерка.
По сведениям Гродненского ОУМЧС, 77-летняя женщина проживает на улице Южный Городок. Вечером лидчанка готовила ужин на газовой плите. В какой-то момент огонь перекинулся на одежду пенсионерки.
На помощь женщине пришёл супруг, он потушил пламя и вызвал скорую. Жительница Лиды была доставлена в реанимационное отделение с ожогами примерно 25% тела. Имущество в квартире не повреждено.
Осенью 2020 года произошёл пожар в Минске в одной из девятиэтажек. В результате происшествия пострадала женщина – подробнее здесь.