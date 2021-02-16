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В Лиде на женщине во время приготовления пищи загорелась одежда

16 февраля 2021 06:27
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Новости Беларуси. 15 февраля около половины седьмого вечера в Лиде была госпитализирована пенсионерка. 

По сведениям Гродненского ОУМЧС, 77-летняя женщина проживает на улице Южный Городок. Вечером лидчанка готовила ужин на газовой плите. В какой-то момент огонь перекинулся на одежду пенсионерки. 

В Лиде на женщине во время приготовления пищи загорелась одежда -1

Фото: Гродненское ОУМЧС

На помощь женщине пришёл супруг, он потушил пламя и вызвал скорую. Жительница Лиды была доставлена в реанимационное отделение с ожогами примерно 25% тела. Имущество в квартире не повреждено. 

Осенью 2020 года произошёл пожар в Минске в одной из девятиэтажек. В результате происшествия пострадала женщина – подробнее здесь

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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