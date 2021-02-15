«Каждому такому факту даётся правовая оценка». Житель Жодино обвиняется в поджоге здания прокуратуры

Новости Беларуси. Житель Жодино изготовил самодельное зажигательное устройство, которое поджег на крыльце здания прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате были повреждены входная дверь и козырек над входом, причинен ущерб на сумму более 1,5 тысячи рублей. Обвиняемый в особо злостном хулиганстве объяснил мотивы своего поведения тем, что хотел показать пренебрежение к работе правоохранительных органов. Мужчина ранее не был судим. В его мобильном телефоне найдены файлы радикальной направленности.