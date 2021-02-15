«Каждому такому факту даётся правовая оценка». Житель Жодино обвиняется в поджоге здания прокуратуры
Новости Беларуси. Житель Жодино изготовил самодельное зажигательное устройство, которое поджег на крыльце здания прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате были повреждены входная дверь и козырек над входом, причинен ущерб на сумму более 1,5 тысячи рублей. Обвиняемый в особо злостном хулиганстве объяснил мотивы своего поведения тем, что хотел показать пренебрежение к работе правоохранительных органов. Мужчина ранее не был судим. В его мобильном телефоне найдены файлы радикальной направленности.
Андрей Лис, начальник управления Следственного комитета по Минской области:
Напоминаю, что размещение угроз, оскорблений представителей власти в мессенджерах, а также осквернение зданий, сооружений надписями и изображениями влечет за собой уголовную ответственность. Каждому такому факту следователями центрального региона страны дается соответствующая правовая оценка.
Обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и частично возместил ущерб. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.