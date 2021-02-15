Жителю Минска грозит до 25 лет тюрьмы за наезд на сотрудников милиции

Новости Беларуси. До 25 лет лишения свободы грозит минчанину за покушение на убийство сотрудников правоохранительных органов и участие в массовых беспорядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддавшись на призывы из деструктивных Telegram-каналов, в ночь на 11 августа молодой человек совершил умышленный наезд на пятерых военнослужащих. С места ЧП он скрылся.

Чтобы замести следы преступления, обвиняемый заехал в водоем, где и оставил машину. А вскоре сообщил в милицию об угоне автомобиля. Во время допроса молодой человек рассказал о том, что заранее готовился к участию в массовых беспорядках.

Евгений Архиреев, начальник главного следственного управления Следственного комитета Беларуси:

Управляя источником повышенной опасности, автомобилем BMW, он совершил умышленный наезд на обращенных к нему спиной пятерых сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск МВД, находившихся в форменном обмундировании и принимавших участие в охране общественного порядка. Санкция статьи 362 Уголовного кодекса Республики Беларусь за покушение на жизнь сотрудников органов внутренних дел предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет.