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Жителю Минска грозит до 25 лет тюрьмы за наезд на сотрудников милиции

15 февраля 2021 12:06
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Новости Беларуси. До 25 лет лишения свободы грозит минчанину за покушение на убийство сотрудников правоохранительных органов и участие в массовых беспорядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителю Минска грозит до 25 лет тюрьмы за наезд на сотрудников милиции-1

Поддавшись на призывы из деструктивных Telegram-каналов, в ночь на 11 августа молодой человек совершил умышленный наезд на пятерых военнослужащих. С места ЧП он скрылся.

Жителю Минска грозит до 25 лет тюрьмы за наезд на сотрудников милиции-4

Чтобы замести следы преступления, обвиняемый заехал в водоем, где и оставил машину. А вскоре сообщил в милицию об угоне автомобиля. Во время допроса молодой человек рассказал о том, что заранее готовился к участию в массовых беспорядках.  

Жителю Минска грозит до 25 лет тюрьмы за наезд на сотрудников милиции-7

Евгений Архиреев, начальник главного следственного управления Следственного комитета Беларуси:  
Управляя источником повышенной опасности, автомобилем BMW, он совершил умышленный наезд на обращенных к нему спиной пятерых сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск МВД, находившихся в форменном обмундировании и принимавших участие в охране общественного порядка. Санкция статьи 362 Уголовного кодекса Республики Беларусь за покушение на жизнь сотрудников органов внутренних дел предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет.   

Жителю Минска грозит до 25 лет тюрьмы за наезд на сотрудников милиции-10

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

# Акции протеста # происшествия # Евгений Архиреев # Фотофакт

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