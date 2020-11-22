На пожаре в Минске пострадала женщина, 10 человек были эвакуированы
Новости Беларуси. 22 ноября около половины четвёртого ночи в Минске произошёл пожар в девятиэтажке по улице М.Танка.
По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели обнаружили открытое горение квартиры на пятом этаже. На полу в комнате лежала хозяйка квартиры. Женщину вывели на улицу по лестничному маршу.
После осмотра медиками пострадавшая была госпитализирована с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, термоингаляционная травма, ожоги тела». Из вышерасположенных квартир были эвакуированы 10 человек.
Пожар потушен. Огнём повреждены вещи в комнате, закопчена квартира. Причина загорания выясняется, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.
На неделе в Лепельском районе произошёл пожар в одной из квартир в четырёхэтажном доме. В результате происшествия погиб мужчина – здесь подробности.