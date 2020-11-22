На пожаре в Минске пострадала женщина, 10 человек были эвакуированы

Новости Беларуси. 22 ноября около половины четвёртого ночи в Минске произошёл пожар в девятиэтажке по улице М.Танка.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели обнаружили открытое горение квартиры на пятом этаже. На полу в комнате лежала хозяйка квартиры. Женщину вывели на улицу по лестничному маршу.