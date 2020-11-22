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На пожаре в Минске пострадала женщина, 10 человек были эвакуированы

22 ноября 2020 08:24
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Новости Беларуси. 22 ноября около половины четвёртого ночи в Минске произошёл пожар в девятиэтажке по улице М.Танка.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели обнаружили открытое горение квартиры на пятом этаже. На полу в комнате лежала хозяйка квартиры. Женщину вывели на улицу по лестничному маршу.

На пожаре в Минске пострадала женщина, 10 человек были эвакуированы -1

Фото: МЧС Беларуси 

После осмотра медиками пострадавшая была госпитализирована с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, термоингаляционная травма, ожоги тела». Из вышерасположенных квартир были эвакуированы 10 человек.

На пожаре в Минске пострадала женщина, 10 человек были эвакуированы -4

Фото: МЧС Беларуси 

Пожар потушен. Огнём повреждены вещи в комнате, закопчена квартира. Причина загорания выясняется, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.

На пожаре в Минске пострадала женщина, 10 человек были эвакуированы -7

Фото: МЧС Беларуси 

На неделе в Лепельском районе произошёл пожар в одной из квартир в четырёхэтажном доме. В результате происшествия погиб мужчина – здесь подробности.

# Пожар # происшествия

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