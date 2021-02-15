Авария на проспекте Победителей: пьяный водитель протаранил машину с двумя детьми

Новости Беларуси. Сразу три серьезные аварии произошли на дорогах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ДТП на проспекте Победителей чуть не закончилось трагедией: нетрезвый водитель протаранил машину с двумя детьми. К счастью, никто не пострадал. BMW двигался со стороны улицы Орловской в направлении Нарочанской. Водитель не учел безопасную дистанцию и врезался в Volkswagen. В крови управлявшего машиной человека обнаружено более 2 промилле алкоголя.

А вот пешеходам на проспекте Независимости повезло меньше. Водитель Toyota наехал на 16-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Девушка с травмами доставлена в больницу, по факту ДТП проводится проверка.