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Авария на проспекте Победителей: пьяный водитель протаранил машину с двумя детьми

15 февраля 2021 14:47
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Новости Беларуси. Сразу три серьезные аварии произошли на дорогах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария на проспекте Победителей: пьяный водитель протаранил машину с двумя детьми-1

ДТП на проспекте Победителей чуть не закончилось трагедией: нетрезвый водитель протаранил машину с двумя детьми. К счастью, никто не пострадал. BMW двигался со стороны улицы Орловской в направлении Нарочанской. Водитель не учел безопасную дистанцию и врезался в Volkswagen. В крови управлявшего машиной человека обнаружено более 2 промилле алкоголя.

Авария на проспекте Победителей: пьяный водитель протаранил машину с двумя детьми-4

А вот пешеходам на проспекте Независимости повезло меньше. Водитель Toyota наехал на 16-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Девушка с травмами доставлена в больницу, по факту ДТП проводится проверка.

Авария на проспекте Победителей: пьяный водитель протаранил машину с двумя детьми-7

Похожая ситуация произошла и на улице Малинина. Там водитель, двигаясь в направлении Крупской, не пропустил пешехода, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. С травмами она доставлена в больницу.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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