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В лесу под Крупками неизвестный выстрелил в голову егерю

27 мая 2019 08:38
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Новости Беларуси. В Крупском районе устанавливаются обстоятельства покушения на убийство егеря.   

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 26 мая около д. Великие Жаберичи. Инспектор Борисовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и егерь Крупского подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов встретил в лесу мужчину с охотничьим ружьем.    

На просьбу предъявить документы мужчина выстрелил в голову егеря и скрылся.  

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.  

В лесу под Крупками неизвестный выстрелил в голову егерю -1

Фото: СК  

Был проведен осмотр места происшествия, изъята стреляная гильза, патрон и иные вещественные доказательства.  

Работу следственно-оперативной группы координировал заместитель начальника областного управления Следственного комитета.  

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.  

Продолжаются следственные и иные процессуальные действия.  

В начале года в Могилеве мужчина облил кислотой свою бывшую жену (читать далее).    

# Покушение # происшествия

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