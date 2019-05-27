В лесу под Крупками неизвестный выстрелил в голову егерю

Новости Беларуси. В Крупском районе устанавливаются обстоятельства покушения на убийство егеря.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 26 мая около д. Великие Жаберичи. Инспектор Борисовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и егерь Крупского подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов встретил в лесу мужчину с охотничьим ружьем.

На просьбу предъявить документы мужчина выстрелил в голову егеря и скрылся.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.