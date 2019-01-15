В Могилёве мужчина облил кислотой свою бывшую жену

Новости Беларуси. В Могилеве мужчина плеснул в лицо бывшей супруге кислотой.

По информации УСК по Могилевской области, происшествие случилось ночью тринадцатого января в одной из квартир областного центра. Между совместно проживающими экс-супругами возникла ссора.

Мужчина взял бутылку с неустановленной кислотной жидкостью и попытался облить ей лицо свой бывшей жене. 50-летняя женщина пыталась увернуться от жидкость, однако получила около 20% ожогов головы и тела. Бывший супруг не смог до конца довести свой преступный умысел, потому что женщина выбежала из квартиры.

«Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на умышленное причинение тяжких телесных повреждений своей бывшей супруге (ч.1 ст.14, ч.1 ст.147 Уголовного кодекса Республики Беларусь)».

Был проведен осмотр места происшествия, зафиксированы следы и изъята бутылка с жидкостью.

Назначен ряд экспертиз. Устанавливается мотив преступления. Мужчина задержан. Решается вопрос о применении в отношении него меры пресечения – заключения под стражу.

Ранее мужчина был дважды судим за угрозы убийством бывшей супруги.

Продолжается расследование.