В Могилёве мужчина облил кислотой свою бывшую жену

Новости Беларуси. В Могилеве мужчина плеснул в лицо бывшей супруге кислотой.
По информации УСК по Могилевской области, происшествие случилось ночью тринадцатого января в одной из квартир областного центра. Между совместно проживающими экс-супругами возникла ссора.
Мужчина взял бутылку с неустановленной кислотной жидкостью и попытался облить ей лицо свой бывшей жене. 50-летняя женщина пыталась увернуться от жидкость, однако получила около 20% ожогов головы и тела. Бывший супруг не смог до конца довести свой преступный умысел, потому что женщина выбежала из квартиры.
«Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на умышленное причинение тяжких телесных повреждений своей бывшей супруге (ч.1 ст.14, ч.1 ст.147 Уголовного кодекса Республики Беларусь)».
Был проведен осмотр места происшествия, зафиксированы следы и изъята бутылка с жидкостью.
Назначен ряд экспертиз. Устанавливается мотив преступления. Мужчина задержан. Решается вопрос о применении в отношении него меры пресечения – заключения под стражу.
Ранее мужчина был дважды судим за угрозы убийством бывшей супруги.
Продолжается расследование.
В начале января в Барановичах женщина во время конфликта нанесла знакомому смертельный удар ножом в шею (читать далее).