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В лесу под Кобрином нашли тело пропавшей 2 недели назад 18-летней Анастасии Демчик

25 августа 2014 14:02
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Новости Беларуси. В Кобринском районе Брестской области нашли тело пропавшей Анастасии Демчик. Девушка ушла 14 августа в 3.30 утра из дома сестры в деревне Андроново. Больше ее никто не видел. Мобильный телефон не отвечал.  

В поисках Насти были задействованы все - родители, милиция, волонтеры. И ее нашли. Спустя две недели.

Девушку убили, тело закопали в лесу.

В преступлении обвиняется 25-летний молодой человек. По данным следствия, он отвез девушку в лес на автомобиле за несколько километров от ее дома, где и совершил преступление.

Юлия Гончарова, официальный представитель СК Беларуси:
Осмотры квартиры пропавшей девушки, а также легкового автомобиля подозреваемого позволили получить доказательства причастности задержанного молодого человека к совершению преступления.

Мотивы и цели содеянного устанавливаются. Подозреваемый взят под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подробности жестокого убийства, произошедшего прошлым летом, шокировали общественность. 15 лет колонии усиленного режима. Суд вынес приговор убийце минской лучницы. Бывший муж Анны Сердечкиной получил максимальный тюремный срок  по статье «Умышленное убийство». Напомним, 27-летняя девушка пропала 12 августа 2013 года. О ее пропаже в милицию заявил обвиняемый. В ходе следствия Константин Козлов сознался в содеянном. Спустя неделю останки тела девушки нашли в Цнянском водохранилище. Подробности трагедии вы узнаете из видео.

# происшествия # Убийство # Юлия Гончарова

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