В Копыльском районе 62-летний мужчина повесился в колодце

Новости Беларуси. 23 августа в Копыльский РОЧС от оперативного дежурного РОВД поступило сообщение о том, что в деревне Ванелевичи упал в колодец человек. Требовалась помощь в его извлечении.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили висящего в петле мужчину.

Почему 62-летний мужчина свел счеты с жизнью, не известно. Соседи утверждают, что пенсионер злоупотреблял спиртными напитками.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В августе 2014 это уже третий случай в Минской области, когда люди по тем или иным причинам оказываются в колодце. Так, в Червенском районе 75-летний пенсионер упал в 10-метровый колодец, пытаясь набрать воду. Мужчин остался жив. А вот 87-летний пенсионер в Пуховичском районе при тех же обстоятельствах погиб (см.видео).