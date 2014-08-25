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24-летний камерунский футболист погиб от брошенного с трибуны камня. Семья спортсмена получит $100 тысяч компенсации

25 августа 2014 08:56
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Новости Камеруна. Жизнь 24-летнего камерунского футболиста Альберта Эбоссе оборвалась в минувшие выходные. Все произошло в Алжире.

После матча «ЖС Кабилии» с «УСМ Алжир» болельщики с трибун стали швырять в футболистов различные предметы.

Камень попал в голову камерунского нападающего клуба «ЖС Кабилия» Альберта Эбоссе.

Встреча закончилась победой гостей со счетом 2:1. Эбоссе забил единственный мяч, однако это не спасло его команду.

После того, как камень попал в голову спортсмена, 24-летний парень потерял сознание, с поля его унесли на носилках. Спортсмена доставили в больницу, однако травма оказалась несовместимой с жизнью (смотрите видео).

Семья погибшего футболиста получит 100 тысяч долларов в качестве компенсации.

Выплату гарантировала Федерация футбола Алжира (FAF). Но никакие денежные средства уже не вернут родителям сына.

Пресс-служба «ЖС Кабилии»:
Министр внутренних дел Алжира Тайеб Белаиз распорядился о начале расследования трагической смерти Альберта Эбоссе.

# происшествия # Убийство # Альберт Эбоссе

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