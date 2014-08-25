Тюремный бунт в Бразилии: двух человек сбросили с крыши, двум отрубили головы

Новости Бразилии. В городе Каскавел на юге Бразилии заключенные устроили бунт в тюрьме и ведут переговоры с властями уже более 15 часов.

Во время приема пищи около тысячи заключенных сумели захватить некоторые из частей тюрьмы и устроили там погром - жгли матрасы, выкрикивали угрозы в адрес надзирателей и тех заключенных, которые отказались нарушить режим.

Бунтовщики убили 4 заключенных: 2 обезглавили, 2 столкнули с крыши тюрьмы.

По словам властей, один из отпущенных на свободу сотрудников тюрьмы принес с собой голову казненного мужчины.

Жаиро Феррейра, юрист профсоюза работников тюрьмы:

Они используют отрезанную голову одного из заключенных для психологического давления на заложников.

В настоящее время тюрьма взята в оцепление полицейскими и военными, часть которых прибыла на усиление из других районов штата. Переговоры ведут представители властей региона.

Заключенные недовольны условиями содержания, в том числе едой и медицинским обслуживанием.

Подобный случай в Южной Америке произошел в 2013. В Чили заключенные, недовольные низким качеством питания, устроили бунт и пожар. 24 человека были госпитализированы (смотрите видео).