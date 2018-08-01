В Лепельском районе мужчина угнал каток и поехал ровнять песок у себя на участке
Новости Беларуси. 28 июля житель Лепельского района угнал каток. О действиях 58-летнего мужчины правоохранителям сообщила его мать.
По сведениям УВД Витебского облисполкома, в субботу ранее неоднократно судимый гражданин проник в дорожный каток ДУ-47Б, который стоял на ремонтируемом участке трассы Большой Полсвиж – Черноручье.
Фото: УВД Витебского облисполкома
Злоумышленник проехал на нём около 500 метров по направлению к своему дому в деревне Малый Полсвиж. Когда правонарушитель уже подъезжал, транспортное средство застряло на въезде во двор.
Как пояснил мужчина милиционерам, он хотел разровнять и утрамбовать песок в своём дворе. В крови подозреваемого обнаружено более 1 промилле алкоголя.
Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».
Фото: УВД Витебского облисполкома
Отмечается, что это уже второй случай угона техники у обслуживающего дорогу в регионе предприятия. Двумя месяцами ранее был угнан трактор МТЗ-80. Позже его нашли в 30 км от места преступления. Подозреваемого задержали, им оказался 60-летний рецидивист, который около 40 лет провёл в тюрьме.
Летом 2018 года в Узденском районе животновод местного хозяйства угнал автомобиль минчанина.
Злоумышленник не справился с управлением и съехал в канаву – здесь подробности.