В Лепельском районе мужчина угнал каток и поехал ровнять песок у себя на участке

По сведениям УВД Витебского облисполкома, в субботу ранее неоднократно судимый гражданин проник в дорожный каток ДУ-47Б, который стоял на ремонтируемом участке трассы Большой Полсвиж – Черноручье.

Злоумышленник проехал на нём около 500 метров по направлению к своему дому в деревне Малый Полсвиж. Когда правонарушитель уже подъезжал, транспортное средство застряло на въезде во двор.

Как пояснил мужчина милиционерам, он хотел разровнять и утрамбовать песок в своём дворе. В крови подозреваемого обнаружено более 1 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».