Смертельное ДТП в Дзержинском районе: погиб 30-летний мотоциклист

Новости Беларуси. Вечером 31 июля в Дзержинском районе рядом с посёлком Энергетиков легковушка столкнулась с мотоциклом.

По сведениям УГАИ УВД Минского облисполкома, 39-летний минчанин, находившийся за рулём Subaru Outback, выехал на встречную полосу для совершения обгонного манёвра. В то же время по встречке двигался мотоцикл Honda SC26, которым управлял 30-летний житель Узды. Произошло столкновение.