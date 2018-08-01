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Смертельное ДТП в Дзержинском районе: погиб 30-летний мотоциклист

01 августа 2018 08:30
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Новости Беларуси. Вечером 31 июля в Дзержинском районе рядом с посёлком Энергетиков легковушка столкнулась с мотоциклом.  

По сведениям УГАИ УВД Минского облисполкома, 39-летний минчанин, находившийся за рулём Subaru Outback, выехал на встречную полосу для совершения обгонного манёвра. В то же время по встречке двигался мотоцикл Honda SC26, которым управлял 30-летний житель Узды. Произошло столкновение.  

Смертельное ДТП в Дзержинском районе: погиб 30-летний мотоциклист-1

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

В аварии погиб на месте водитель Honda.  

Водители находились в трезвом состоянии. На обоих ТС не пройден техосмотр. На мотоциклисте был надет шлем.  

Смертельное ДТП в Дзержинском районе: погиб 30-летний мотоциклист-4

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

Возбуждено уголовное дело.  

Летом 2018 года в Фаниполе погиб 21-летний мотоциклист-бесправник.  

При обгоне мотоцикл занесло – подробнее здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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