Смертельное ДТП в Дзержинском районе: погиб 30-летний мотоциклист
Новости Беларуси. Вечером 31 июля в Дзержинском районе рядом с посёлком Энергетиков легковушка столкнулась с мотоциклом.
По сведениям УГАИ УВД Минского облисполкома, 39-летний минчанин, находившийся за рулём Subaru Outback, выехал на встречную полосу для совершения обгонного манёвра. В то же время по встречке двигался мотоцикл Honda SC26, которым управлял 30-летний житель Узды. Произошло столкновение.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
В аварии погиб на месте водитель Honda.
Водители находились в трезвом состоянии. На обоих ТС не пройден техосмотр. На мотоциклисте был надет шлем.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
Возбуждено уголовное дело.
Летом 2018 года в Фаниполе погиб 21-летний мотоциклист-бесправник.
При обгоне мотоцикл занесло – подробнее здесь.