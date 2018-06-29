Приехал погостить и остался без машины: в Узденском районе животновод местного хозяйства угнал автомобиль минчанина

Новости Беларуси. Бобруйчанин украл авто у столичного жителя, который приехал погостить у друга, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествие случилось в деревне Рачица Узденского района. К застолью двух знакомых присоединился животновод местного хозяйства. Дождавшись конца праздника, он забрал ключи от иномарки и скрылся.

Впрочем, поездка на угнанном авто не удалась: мужчина не справился с управлением и съехал в канаву. Поняв, что замысел был неудачным, угонщик позвонил хозяину иномарки и сообщил, что случайно нашел его машину. Владелец заподозрил что-то неладное и обратился в милицию.