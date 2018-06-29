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Приехал погостить и остался без машины: в Узденском районе животновод местного хозяйства угнал автомобиль минчанина

29 июня 2018 15:42
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Новости Беларуси. Бобруйчанин украл авто у столичного жителя, который приехал погостить у друга, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Приехал погостить и остался без машины: в Узденском районе животновод местного хозяйства угнал автомобиль минчанина -1

Происшествие случилось в деревне Рачица Узденского района. К застолью двух знакомых присоединился животновод местного хозяйства. Дождавшись конца праздника, он забрал ключи от иномарки и скрылся.

Приехал погостить и остался без машины: в Узденском районе животновод местного хозяйства угнал автомобиль минчанина -4

Впрочем, поездка на угнанном авто не удалась: мужчина не справился с управлением и съехал в канаву. Поняв, что замысел был неудачным, угонщик позвонил хозяину иномарки и сообщил, что случайно нашел его машину. Владелец заподозрил что-то неладное и обратился в милицию.

Приехал погостить и остался без машины: в Узденском районе животновод местного хозяйства угнал автомобиль минчанина -7

Вероника Барковская, официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:
Произведена фиксация следов, изъяты необходимые объекты для дальнейших исследований – след пальца руки и чехол с рулевого колеса автомобиля. При проверке следов экспертами Минского областного управления установлено совпадение со следом пальца руки мужчины, который и совершил поездку на автомобиле.

Мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

# Кража # происшествия # Вероника Барковская # Фотофакт

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