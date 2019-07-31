В Лельчицком районе в велосипедистку попала молния

Новости Беларуси. 30 июля вблизи деревни Глушковичи Лельчицкого района женщина была смертельно травмирована молнией.

Как сообщает ГКСЭ по Гомельской области, две местных жительницы ехали на велосипедах по дороге Милошевичи – Глушковичи. В 14:20 в небе сверкнула молния, а затем двигавшаяся впереди 54-летняя велосипедистка упала.

Вторая женщина остановилась проверить состояние упавшей. Пострадавшая не подавала признаков жизни, края её одежды были опалены.

Предполагается, что женщина погибла из-за разряда молнии, на это указывают характерные признаки на теле погибшей. Также на лице велосипедистки обнаружена ссадина, появившаяся в результате падения.

Точная причина смерти будет установлена по итогам проведения дополнительных исследований.

В прошлом году похожий несчастный случай произошёл в Барановичском районе.