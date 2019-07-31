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В Лельчицком районе в велосипедистку попала молния

31 июля 2019 10:40
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Новости Беларуси. 30 июля вблизи деревни Глушковичи Лельчицкого района женщина была смертельно травмирована молнией.

Как сообщает ГКСЭ по Гомельской области, две местных жительницы ехали на велосипедах по дороге Милошевичи – Глушковичи. В 14:20 в небе сверкнула молния, а затем двигавшаяся впереди 54-летняя велосипедистка упала.

Вторая женщина остановилась проверить состояние упавшей. Пострадавшая не подавала признаков жизни, края её одежды были опалены.

Предполагается, что женщина погибла из-за разряда молнии, на это указывают характерные признаки на теле погибшей. Также на лице велосипедистки обнаружена ссадина, появившаяся в результате падения.

Точная причина смерти будет установлена по итогам проведения дополнительных исследований.

В прошлом году похожий несчастный случай произошёл в Барановичском районе.

В мужчину попала молния, когда он работал на огороде (подробнее здесь).

# Несчастный случай # происшествия

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