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В Мозыре пенсионер скинул с 9 этажа кошек бывшей жены

31 июля 2019 09:13
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Новости Беларуси. В Мозыре пенсионер подозревается в жестоком обращении с животными. Мужчина скинул двух кошек с 9 этажа.

Как сообщает УСК по Гомельской области, днём 10 июля 69-летний пенсионер был в квартире бывшей супруги. Вместе с женщиной и гостями он употреблял алкоголь. В какой-то момент мужчине надоели два мяукавших питомца бывшей жены, он вышел на балкон и сбросил животных.

В результате падения одна из кошек получила перелом позвоночника. Второй питомец не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339-1 УК РБ. Мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности. В последний раз был судим в 2015 году за кражу.

Несколько недель назад в Воложине была убита собака.

В преступлении подозреваелась соседка хозяйки животного – подробнее здесь.

# Вандализм и живодерство # происшествия

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