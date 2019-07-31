В Бресте на территории нефтебазы горел топливозаправщик

Новости Беларуси. 31 июля в 11:23 в Бресте загорелся топливозаправщик на территории нефтебазы.
Новости Беларуси. 31 июля в 11:23 в Бресте загорелся топливозаправщик на территории нефтебазы.
Фото: МЧС Беларуси
По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился на улице Гоздецкого. Прибывшие к месту происшествия спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Пламя не успело распространиться на резервуары.
Фото: МЧС Беларуси
В 11:49 пожар был потушен, никто не пострадал.
Фото: МЧС Беларуси
В прошлом месяце в Минском районе горел прогулочный катер.
Для тушения судна пришлось задействовать четыре пожарные машины – подробности здесь.