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В Бресте на территории нефтебазы горел топливозаправщик

31 июля 2019 09:44
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Новости Беларуси. 31 июля в 11:23 в Бресте загорелся топливозаправщик на территории нефтебазы.

В Бресте на территории нефтебазы горел топливозаправщик-1

Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился на улице Гоздецкого. Прибывшие к месту происшествия спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Пламя не успело распространиться на резервуары.

В Бресте на территории нефтебазы горел топливозаправщик-4

Фото: МЧС Беларуси

В 11:49 пожар был потушен, никто не пострадал.

В Бресте на территории нефтебазы горел топливозаправщик-7

Фото: МЧС Беларуси

В прошлом месяце в Минском районе горел прогулочный катер.

Для тушения судна пришлось задействовать четыре пожарные машины – подробности здесь.

# Пожар # происшествия

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