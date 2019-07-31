В Бресте на территории нефтебазы горел топливозаправщик

Новости Беларуси. 31 июля в 11:23 в Бресте загорелся топливозаправщик на территории нефтебазы.

Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился на улице Гоздецкого. Прибывшие к месту происшествия спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Пламя не успело распространиться на резервуары.

Фото: МЧС Беларуси

В 11:49 пожар был потушен, никто не пострадал.

Фото: МЧС Беларуси