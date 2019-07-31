В минской квартире нашли 9 свёртков с марихуаной и патроны

Новости Беларуси. Наркодилер на дому. В Минске задержали 52-летнего распространителя наркотиков и двух его клиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В квартире мужчины оперативники нашли 9 свёртков с марихуаной и весы. Как выяснилось, минчанин покупал наркотики через интернет, делил их на мелкие дозы, а продавал исключительно своим знакомым у себя дома.