В минской квартире нашли 9 свёртков с марихуаной и патроны

Новости Беларуси. Наркодилер на дому. В Минске задержали 52-летнего распространителя наркотиков и двух его клиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Наркодилер на дому. В Минске задержали 52-летнего распространителя наркотиков и двух его клиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В квартире мужчины оперативники нашли 9 свёртков с марихуаной и весы. Как выяснилось, минчанин покупал наркотики через интернет, делил их на мелкие дозы, а продавал исключительно своим знакомым у себя дома.
Кроме марихуаны правоохранители нашли ещё и патроны. По словам задержанного, они достались ему в качестве сувенира от отца. Теперь боеприпасы изучают в комитете судебных экспертиз. Мужчина задержан.