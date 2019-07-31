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В минской квартире нашли 9 свёртков с марихуаной и патроны

31 июля 2019 07:28
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Новости Беларуси. Наркодилер на дому. В Минске задержали 52-летнего распространителя наркотиков и двух его клиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минской квартире нашли 9 свёртков с марихуаной и патроны-1

В минской квартире нашли 9 свёртков с марихуаной и патроны-3

В квартире мужчины оперативники нашли 9 свёртков с марихуаной и весы. Как выяснилось, минчанин покупал наркотики через интернет, делил их на мелкие дозы, а продавал исключительно своим знакомым у себя дома.

В минской квартире нашли 9 свёртков с марихуаной и патроны-6

Кроме марихуаны правоохранители нашли ещё и патроны. По словам задержанного, они достались ему в качестве сувенира от отца. Теперь боеприпасы изучают в комитете судебных экспертиз. Мужчина задержан.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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