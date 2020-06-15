В квартире нашли самогонный аппарат. Подробности страшного пожара на Кольцова
Новости Беларуси. Стали известны подробности произошедшего 15 июня ЧП по улице Кольцова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в девятом часу вечера в одной из квартир на первом этаже прогремел взрыв. Три человека были госпитализированы, к счастью, никто не погиб. На месте весь день работают специалисты из МЧС, газовой службы и коммунальщики.
Все детали происшествия в материале Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Вечером 14 июня этот дом на Кольцова стал печально знаменит. В одной из квартир на первом этаже в пятом подъезде произошел сильный взрыв. Сегодня стали известны многие детали произошедшего.
Эти кадры сделаны через час после происшествия. Сообщение в МЧС поступило в 20 часов 34 минуты. На место сразу же выехали девять подразделений спасателей. Из подъезда, где горела квартира, спасли пять человек. Также троих человек эвакуировали из соседнего.
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Многие очевидцы уверяют, что сильный пожар сразу начался не на кухне, что было бы логично, если бы причиной стал взрыв газового оборудования. Уже позже стало известно, что в квартире нашли самогонный аппарат.
Погибших в ЧП нет. Сегодня стало известно о состоянии госпитализированных (читайте далее).
Серьезно пострадал и сам дом. Выбиты стекла в нескольких квартирах на этажах выше. Вырвало двери на лестничном пролете. По экспресс-оценке специалистов, состояние несущих стен удовлетворительное. Для подстраховки в пострадавшей квартире установили подпорки.
Павел Бобровский, директор ГП «ЖЭУ № 3» Советского района:
С самого утра наши работники обошли квартиры, там, где были повреждены окна, двери, записали с составлением актов – весь причиненный ущерб. Мы выполним работы по остеклению мест общего пользования и в квартирах, где были разбиты окна.
Все исправно, люди не были отселены. Еще приехал представитель из проектной организации, обследуют на предмет повреждений.
Сегодня во все квартиры, где выбило окна, вставили новые. Привели в порядок входную дверь и подъезд. Точную причину взрыва еще предстоит установить специалистам.