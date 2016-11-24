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Систему реагирования на утечки бытового газа презентуют 24 ноября в Минске

24 ноября 2016 06:11
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Новости Беларуси. Систему реагирования на утечки бытового газа презентуют сегодня в Минске во время городского этапа конкурса «100 идей для Беларуси». Также будет представлен 3D-принтер из школьных парт и ряд других идей в сфере агропромышленных технологий, IT, образования и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Всего в конкурсе участвуют 35 проектов. Свои инновационные разработки молодые ученые защитят перед экспертами. Авторы 10 лучших получат возможность представить их на республиканском этапе конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Изобретения

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