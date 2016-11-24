Систему реагирования на утечки бытового газа презентуют 24 ноября в Минске

Новости Беларуси. Систему реагирования на утечки бытового газа презентуют сегодня в Минске во время городского этапа конкурса «100 идей для Беларуси». Также будет представлен 3D-принтер из школьных парт и ряд других идей в сфере агропромышленных технологий, IT, образования и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Всего в конкурсе участвуют 35 проектов. Свои инновационные разработки молодые ученые защитят перед экспертами. Авторы 10 лучших получат возможность представить их на республиканском этапе конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.