Последствия непогоды в Борисове и Березино: затопленные улицы, обесточенные дома, десятки упавших деревьев

Новости Беларуси. В Борисове из-за сильных дождей подтопило шесть подворий и один участок дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

14 июня здесь выпало почти 32 миллиметра осадков – это третья часть месячной нормы.

А в Березинском районе из-за грозы и сильного ветра оказались повалены 45 деревьев. Без электроснабжения остались 33 населенных пункта и 8 сельскохозяйственных строений.

К вечеру неполадки устранили, теперь все работает в обычном режиме.