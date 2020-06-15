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Последствия непогоды в Борисове и Березино: затопленные улицы, обесточенные дома, десятки упавших деревьев

15 июня 2020 14:33
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Новости Беларуси. В Борисове из-за сильных дождей подтопило шесть подворий и один участок дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Последствия непогоды в Борисове и Березино: затопленные улицы, обесточенные дома, десятки упавших деревьев-1

14 июня здесь выпало почти 32 миллиметра осадков – это третья часть месячной нормы.

Пострадавших нет. Спасатели оперативно провели откачку воды.

Последствия непогоды в Борисове и Березино: затопленные улицы, обесточенные дома, десятки упавших деревьев-4

А в Березинском районе из-за грозы и сильного ветра оказались повалены 45 деревьев. Без электроснабжения остались 33 населенных пункта и 8 сельскохозяйственных строений.

К вечеру неполадки устранили, теперь все работает в обычном режиме.

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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