Прямой эфир

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова

15 июня 2020 07:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В жилом доме по улице Кольцова произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова-1

Ниже вы видите первые кадры, сделанные на месте ЧП, из которых понятно, насколько серьезным был инцидент. Взрывной волной выбило стекла во всем подъезде.

ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова-3

Сразу после взрыва загорелась квартира на первом этаже. Пожарные машины прибыли сюда спустя несколько минут – всего 9 подразделений МЧС. Работали несколько бригад медиков, газовая служба. Спасены семь человек, трое доставлены в больницу с ожогами.

Детали случившегося узнавал Григорий Азаренок.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова-5

Григорий Азаренок, корреспондент:
Мы находимся по адресу улица Кольцова, 23. По предварительной информации в девятом часу вечера в одной из квартир на первом этаже произошел сильный взрыв. Спасатели прибыли уже через несколько минут.

Сообщение о происшествии поступило в 20:34. На место выехали 9 подразделений МЧС. Из всех квартир подъезда жильцов эвакуировали.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова-7

Виталий Вит:
Я в этом доме живу, только во втором подъезде. Услышал взрыв. Там дом содрогнулся так, что караул. Выскочили на улицу. Сначала шел дым, увидел, из окна комнаты и из подъездного окна. Пламя усиливалось, потом начал стрелять шифер на втором этаже на балконе, стали выбегать люди. После этого в течение буквально 5-6 минут приехали пожарные, скорая.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова-9

В больницу с ожогами доставили три человека. Пожар был такой силы, что пострадала и квартира этажом выше.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова-11

Ирина Малинко:
Произошел сильный взрыв, затряслись окна на балконе, свет яркий. Я выбежала на балкон и увидела, что повылетали окна. Очень быстро, за минуты три, пожарные, одна, вторая, третья, скорые приехали.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова-13

Взрывом выбило практически все стекла в подъезде. На лестничной клетке вырвало двери. Пожар спасатели потушили за несколько минут.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова-15

Дмитрий Стаховский:
Я увидел что человека, всего обгоревшего, клали на коляску и увозили в скорую помощь. Еще два человека пострадали, у кого-то шла кровь из носа.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова-17

На место прибыли также сотрудники Мингаза. Как возможная причина происшествия рассматривается взрыв газового оборудования. Однако специалисты не исключают и других версий. Известно, что в квартире обнаружили самогонный аппарат.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова-19

Андрей Бертош, заместитель начальника минского городского управления МЧС:
Жилая комната полностью пострадала от огня, вплоть до обвалившейся штукатурки. Кухня меньше пострадала. Также закопчены стены подъезда, выбиты стекла полностью в подъезде, выбиты стекла в жилых квартирах на втором, третьем и четвертом этажах.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова-21

Ситуация пока непонятная, пока мы не разберемся полностью. Но не исключается как газ, так и причина – легковоспламеняющаяся жидкость, самими пострадавшими.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова-23

Григорий Азаренок:
На месте работали представители МЧС, газовой службы и других ведомств. Детали происшествия выясняются.

# Взрыв # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
В Солигорском районе бесправник за рулём «жигулей» врезался в забор и погиб
15 июня 2020 06:46

В Солигорском районе бесправник за рулём «жигулей» врезался в забор и погиб

В Узденском районе при лобовом столкновении Rover и Mercedes погибли два человека
15 июня 2020 06:33

В Узденском районе при лобовом столкновении Rover и Mercedes погибли два человека

ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий
14 июня 2020 18:50

ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий