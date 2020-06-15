«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова

Новости Беларуси. В жилом доме по улице Кольцова произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ниже вы видите первые кадры, сделанные на месте ЧП, из которых понятно, насколько серьезным был инцидент. Взрывной волной выбило стекла во всем подъезде. ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий

Сразу после взрыва загорелась квартира на первом этаже. Пожарные машины прибыли сюда спустя несколько минут – всего 9 подразделений МЧС. Работали несколько бригад медиков, газовая служба. Спасены семь человек, трое доставлены в больницу с ожогами. Детали случившегося узнавал Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Мы находимся по адресу улица Кольцова, 23. По предварительной информации в девятом часу вечера в одной из квартир на первом этаже произошел сильный взрыв. Спасатели прибыли уже через несколько минут. Сообщение о происшествии поступило в 20:34. На место выехали 9 подразделений МЧС. Из всех квартир подъезда жильцов эвакуировали.

Виталий Вит:

Я в этом доме живу, только во втором подъезде. Услышал взрыв. Там дом содрогнулся так, что караул. Выскочили на улицу. Сначала шел дым, увидел, из окна комнаты и из подъездного окна. Пламя усиливалось, потом начал стрелять шифер на втором этаже на балконе, стали выбегать люди. После этого в течение буквально 5-6 минут приехали пожарные, скорая.

В больницу с ожогами доставили три человека. Пожар был такой силы, что пострадала и квартира этажом выше.

Ирина Малинко:

Произошел сильный взрыв, затряслись окна на балконе, свет яркий. Я выбежала на балкон и увидела, что повылетали окна. Очень быстро, за минуты три, пожарные, одна, вторая, третья, скорые приехали.

Взрывом выбило практически все стекла в подъезде. На лестничной клетке вырвало двери. Пожар спасатели потушили за несколько минут.

Дмитрий Стаховский:

Я увидел что человека, всего обгоревшего, клали на коляску и увозили в скорую помощь. Еще два человека пострадали, у кого-то шла кровь из носа.

На место прибыли также сотрудники Мингаза. Как возможная причина происшествия рассматривается взрыв газового оборудования. Однако специалисты не исключают и других версий. Известно, что в квартире обнаружили самогонный аппарат.

Андрей Бертош, заместитель начальника минского городского управления МЧС:

Жилая комната полностью пострадала от огня, вплоть до обвалившейся штукатурки. Кухня меньше пострадала. Также закопчены стены подъезда, выбиты стекла полностью в подъезде, выбиты стекла в жилых квартирах на втором, третьем и четвертом этажах.

Ситуация пока непонятная, пока мы не разберемся полностью. Но не исключается как газ, так и причина – легковоспламеняющаяся жидкость, самими пострадавшими.