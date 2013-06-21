В Кричеве милиционеры жестоко избили местного жителя. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Избиение жителя Кричева имело место в декабре прошлого года. В ходе предварительного расследования, как сообщат БЕЛТА, установлены личности сотрудников, которые, умышленно превышая свои служебные полномочия, причинили жителю города Кричева тяжкие телесные повреждения.

В настоящее время одному из сотрудников милиции предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается работа по сбору доказательств.



Напомним, весной этого года сержант милиции оказался организатором преступления – разбойного нападения на отделение банка в Любани Минской области. 21 апреля двое неизвестных в масках проникли в помещение, избили сотрудника милиции и завладели его табельным оружием, а также связали находившегося на рабочем месте кассира. Преступники похитили из банка деньги – более миллиарда рублей, около 40 тысяч долларов и 20 тысяч евро, после чего скрылись на инкассаторском автомобиле (смотрите видео).