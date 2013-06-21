Новости Беларуси. Сеть распространения курительных смесей раскрыли в Минске. Сотрудники наркоконтроля нашли более 20 тайников со спайсом. Задержан 23-летний витебчанин. Последние полгода парень жил в столице и нигде не работал, зато освоил другой бизнес, связанный с распространением спайса.

При личном досмотре у молодого человека обнаружили всего один пакетик с курительной смесью. Среди вещей парня нашли блокнот, который и помог выйти на тайники. Они были расположены в укромных местах на улице Кедышко. Спайс молодой человек приобретал через Интернет, там же предлагал свой товар в социальных сетях.

В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело. Парню грозит срок до 12 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.