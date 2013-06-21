В Индии обрушился жилой дом. Погибли не менее 10 человек, в том числе дети

Новости Индии. В индийском Мумбаи обрушился жилой дом. Погибли, по меньшей мере, десять человек. Среди них несколько детей.

Обрушение произошло рано утром, когда многие еще спали. На месте трагедии идут поисково-спасательные работы. Из-под завалов освободили уже более 20 человек.

Причина произошедшего пока неизвестна. Скорее всего, обвал произошел из-за сильных ливней. Еще в начале месяца городские службы заявили, что под угрозой обрушения в городе – около тысячи зданий.

В Индии многие строения возводятся с нарушениями правил безопасности или вовсе нелегально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.