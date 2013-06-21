Убийца витебского таксиста сядет в тюрьму на 23 года

Новости Беларуси. К 23 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества приговорён 42-летний житель Витебска. Ему предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: убийство из корыстных побуждений, разбой, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, угон транспортного средства. По каждой из них суд признал мужчину виновным. Подсудимый имеет право обжаловать приговор.



Тело убитого водителя такси с огнестрельным ранением шеи и колото-резаными ранами в машине нашел его коллега 13 сентября прошлого года на следующий день после преступления.

Убитый 20-летний Алексей Краско служил в МЧС, в свободное время подрабатывал водителем. У него были украдены около 600 тысяч рублей, GPS-навигатор и мобильный телефон. Случившееся вызвало большой общественный резонанс в городе. Огромную помощь в розыске преступника оказали витебские таксисты (смотрите видео).