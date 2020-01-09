В Костюковичах парень бросил в знакомого подожжённую канистру с бензином после ссоры

Новости Беларуси. В Костюковичах 31 декабря молодой человек пытался сжечь своего знакомого.

По информации Следственного комитета, 20-летний парень был гостях у своего 23-летнего знакомого. В ходе распития алкогольных напитков между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого хозяин дома несколько раз ударил гостя. Тот пошел домой, где взял канистру с бензином и вернулся к знакомому.

Молодой человек бросил подожженную канистру в парня и скрылся. Она попала ему в голову и жидкость растеклась по всему телу.