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В Докшицах на пожаре в доме погибла 55-летняя женщина

09 января 2020 09:30
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Новости Беларуси. В Докшицах на пожаре погибла женщина. 

По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило вечером восьмого января.  

Наблюдалось задымление и горение внутри дома. В момент возникновения пожара в помещении находилась 55-летняя женщина – инвалид I группы по зрению.  

В Докшицах на пожаре в доме погибла 55-летняя женщина-1

Фото: МЧС 

Во время тушения пожара тело хозяйки было обнаружено на полу в комнате.   

Возгорание ликвидировали. Огонь повредил потолочное перекрытие, стены и имущество. Устанавливается причина пожара. Проводится проверка.   

В начале января на пожаре в Ошмянском районе погибли пенсионер и его сын (читать далее).  

# Пожар # происшествия

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