В Докшицах на пожаре в доме погибла 55-летняя женщина

Наблюдалось задымление и горение внутри дома. В момент возникновения пожара в помещении находилась 55-летняя женщина – инвалид I группы по зрению.

По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило вечером восьмого января.

Новости Беларуси. В Докшицах на пожаре погибла женщина.

Во время тушения пожара тело хозяйки было обнаружено на полу в комнате.

Возгорание ликвидировали. Огонь повредил потолочное перекрытие, стены и имущество. Устанавливается причина пожара. Проводится проверка.