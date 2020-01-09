В Докшицах на пожаре в доме погибла 55-летняя женщина

Новости Беларуси. В Докшицах на пожаре погибла женщина.
По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило вечером восьмого января.
Наблюдалось задымление и горение внутри дома. В момент возникновения пожара в помещении находилась 55-летняя женщина – инвалид I группы по зрению.
Во время тушения пожара тело хозяйки было обнаружено на полу в комнате.
Возгорание ликвидировали. Огонь повредил потолочное перекрытие, стены и имущество. Устанавливается причина пожара. Проводится проверка.
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