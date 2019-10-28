«Он показывал, как обливал бензином». В Зельве начался суд над мужчиной, который поджёг жену

Новости Беларуси. В Зельве начался суд над мужчиной, который поджёг собственную жену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким жестоким способом он решил отомстить супруге за сказанное замечание в его адрес. В итоге от полученных ожогов женщина скончалась в больнице. Подробности дела – у Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Чтобы собрать все необходимые улики и передать дело в суд, следователям понадобилось всего 4 месяца. Но если изначально уголовное дело возбудили по статье умышленное причинение тяжких телесных, то позже, когда жена подсудимого всё же скончалась в больнице, мужчине было предъявлено обвинение в убийстве.

Трагедия разыгралась летом. Мужчина начал утро начал со спиртного, на работу решил не идти. Из-за чего случился конфликт с супругой. Муж выпил ещё вина, а когда жена легла спать, облил её бензином и поджёг. Соседи, которые выступили понятыми, до сих пор в шоке.

Он показывал, как обливал бензином, как выключил телевизор, чтоб не взорвался. А потом задушил её, так она ещё и в сознание пришла и сказала: «Коля, не вызывай скорую». Он вызвал скорую и скрылся. Это же человек всё понимает.

В больницу женщину доставили с ожогами 2-й и 3-й степени. Вскоре она умерла.

Алина Вайшель, старший прокурор прокуратуры Гродненской области:

Предъявлено обвинение в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, совершенным с особой жесткостью общеопасным способом. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до смертной казни.