В Копыльском районе четверо детей купались в водоёме. 10-летний мальчик утонул

Новости Беларуси. Днём 19 июля в Копыльском районе возле деревни Дусаевщина утонул 10-летний мальчик.

Как сообщает УСК по Минской области, четверо несовершеннолетних купались в водоёме без присмотра взрослых. Также подростки не взяли с собой спасательные жилеты. Вместе с остальными в воде играл не умеющий плавать 10-летний ребёнок.

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В определённый момент мальчик оказался под водой. В ходе поисковых мероприятий тело погибшего было найдено в 15 метрах от берега на полутораметровой глубине.

Место происшествия осмотрено, опрашиваются очевидцы, назначена судмедэкспертиза. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Несколько лет назад трагедия произошла с жителем города Чаусы. Молодой человек нырнул и сломал шею.