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В Копыльском районе четверо детей купались в водоёме. 10-летний мальчик утонул

20 июля 2018 08:19
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Новости Беларуси. Днём 19 июля в Копыльском районе возле деревни Дусаевщина утонул 10-летний мальчик.  

Как сообщает УСК по Минской области, четверо несовершеннолетних купались в водоёме без присмотра взрослых. Также подростки не взяли с собой спасательные жилеты. Вместе с остальными в воде играл не умеющий плавать 10-летний ребёнок.  

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В определённый момент мальчик оказался под водой. В ходе поисковых мероприятий тело погибшего было найдено в 15 метрах от берега на полутораметровой глубине.  

Место происшествия осмотрено, опрашиваются очевидцы, назначена судмедэкспертиза. Выясняются все обстоятельства случившегося.  

Несколько лет назад трагедия произошла с жителем города Чаусы. Молодой человек нырнул и сломал шею.  

О том, как сложилась жизнь парня, читайте здесь.  

# Утопления # происшествия

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