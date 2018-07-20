12-летняя девочка утонула в Светлогорском районе

Новости Беларуси. 19 июля в Светлогорском районе утонула 12-летняя ученица одной из школ административного центра.

Как сообщают «Светлагорскiя навіны», несчастный случай произошёл возле агрогородка Вежны. Местный житель взял с собой четырёх детей и отправился к водоёму. На берегу установлены знаки, запрещающие там купаться, но мужчина разрешил ребятам немного поиграть в воде.

Через непродолжительное время гражданин услышал крики о помощи. Он побежал в воду и успел спасти одну девочку. Другая девочка, внучка мужчины, утонула.

По факту случившегося проводится проверка.

Летом 2018 года в Молодечненском районе утонула 12-летняя девочка.