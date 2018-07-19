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Минчанина, которого подозревали в кражах велосипедов, опознал бывший одноклассник

19 июля 2018 20:35
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Новости Беларуси. 18-летнего минчанина подозревают в краже велосипедов из дома на улице Лещинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Молодого человека по ориентировке узнал его бывший одноклассник.

Минчанина, которого подозревали в кражах велосипедов, опознал бывший одноклассник-1

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД:
Возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража» и проводится дальнейшее разбирательство.

Минчанина, которого подозревали в кражах велосипедов, опознал бывший одноклассник-4

Парень уже сознался во всех четырех кражах, но сотрудники милиции полагают, что он причастен и к другим похожим преступлениям. Теперь следователям предстоит отыскать покупателей и возможных сообщников.

«Захожу в предбанник, а велосипеда нет»: что делать, чтобы предотвратить кражу

# Кража # происшествия # Наталья Оскирко # Фотофакт

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