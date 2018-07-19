Минчанина, которого подозревали в кражах велосипедов, опознал бывший одноклассник

Новости Беларуси. 18-летнего минчанина подозревают в краже велосипедов из дома на улице Лещинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Молодого человека по ориентировке узнал его бывший одноклассник.

Парень уже сознался во всех четырех кражах, но сотрудники милиции полагают, что он причастен и к другим похожим преступлениям. Теперь следователям предстоит отыскать покупателей и возможных сообщников.

«Захожу в предбанник, а велосипеда нет»: что делать, чтобы предотвратить кражу