«Он был пьяный просто. И нож лежал там». Рецидивист случайно зашёл в дом и убил отца и дочь

Жертвы обнаружены в собственном доме. Новость о двойном убийстве в Могилевском районе не покидает топ криминальных заголовков страны. Кто поквитался с пенсионером и его дочерью, и о чем еще рассказали улики – в программе «Экстренный вызов».

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:

Тела 83-летнего хозяина и его 47-летней дочери обнаружили в этом доме. Подозреваемый в их жестоком убийстве скрываться не стал. Он просто вышел к дороге. Остановил первую попавшую машину и сообщил о случившемся.

В дом пенсионера в агрогородке Буйничи 57-летний житель Могилева забрел вечером. Как будто случайно. С будущей жертвой он даже не был знаком.

Жительница агрогородка Буйничи:

Мужчина ехал на легковой машине, осветил фарами и остановился. Он думал, что этому старику плохо, который живет там. Оказалось, сидит человек в крови весь.

О погибшем пенсионере и его дочери местные отзываются положительно. А вот о подозреваемом, наоборот: 6 судимостей за кражи, алкоголь и разгульная жизнь.

Жительница агрогородка Буйничи:

Ни за что! Он был пьяный просто, и все. Пришел, и что ему стукнуло? Говорили, что он сидел, неоднократно, наверно. И нож лежал там.

Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК по Могилевской области:

В ходе личного обыска обнаружено имущество потерпевших, а на месте происшествия найдены его личные вещи. В данный момент следователями проведен допрос подозреваемого, его проверка показаний на месте. В момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.