В Минске произошло тройное ДТП. Пострадали три человека

Новости Беларуси. В результате ДТП на улице Тимирязева пострадали три человека.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 30 января.

Toyota ехала в четвертой полосе для движения. На перекрестке улицы Тимирязева и улицы Ратомской при развороте водитель не уступил дорогу автомобилю Dodge. Он двигался во встречном направлении.