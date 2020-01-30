В Минске произошло тройное ДТП. Пострадали три человека
Новости Беларуси. В результате ДТП на улице Тимирязева пострадали три человека.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 30 января.
Toyota ехала в четвертой полосе для движения. На перекрестке улицы Тимирязева и улицы Ратомской при развороте водитель не уступил дорогу автомобилю Dodge. Он двигался во встречном направлении.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
От удара Toyota отбросило на стоящий Mercedes.
По факту аварии проводится проверка. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.
Водитель Dodge, а также двое несовершеннолетних пассажиров доставлены в медучреждение.
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