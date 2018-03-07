В Кобринском районе Renault пролетел в воздухе около 60 метров после удара о столб

Новости Беларуси. В Кобринском районе автомобиль врезался в столб и из-за удара пролетел в воздухе 60 метров.

Как сообщает ГАИ Брестской области, ДТП произошло вечером 6 марта на трассе М1.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением (предварительно, уснул) и съехал на обочину, где произошло столкновение со столбом. Из-за этого транспортное средство вылетело в кювет.

Установлена причина страшного ДТП в Кобринском районе

Автомобиль пролетел в воздухе около 60 метров, после чего опрокинулся. Момент происшествия запечатлели камеры видеонаблюдения.

В результате аварии пострадала 25-летняя девушка. Ее госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что все, кто находился в салоне Renault, были пристегнуты ремнями безопасности.

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