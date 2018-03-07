Прямой эфир

В Кобринском районе Renault пролетел в воздухе около 60 метров после удара о столб

07 марта 2018 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Кобринском районе автомобиль врезался в столб и из-за удара пролетел в воздухе 60 метров.

Как сообщает ГАИ Брестской области, ДТП произошло вечером 6 марта на трассе М1.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением (предварительно, уснул) и съехал на обочину, где произошло столкновение со столбом. Из-за этого транспортное средство вылетело в кювет.

Установлена причина страшного ДТП в Кобринском районе

Автомобиль пролетел в воздухе около 60 метров, после чего опрокинулся. Момент происшествия запечатлели камеры видеонаблюдения.

В результате аварии пострадала 25-летняя девушка. Ее госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что все, кто находился в салоне Renault, были пристегнуты ремнями безопасности.

В конце февраля в Дрогичинском районе нетрезвый бесправник попал в ДТП в свой день рождения (читать далее).  

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Борисовском районе два брата были убиты топором. Подозревается 25-летний сосед
07 марта 2018 07:36

В Борисовском районе два брата были убиты топором. Подозревается 25-летний сосед

Смертельное ДТП в Гомеле: женщина попала под колёса микроавтобуса
07 марта 2018 06:45

Смертельное ДТП в Гомеле: женщина попала под колёса микроавтобуса

На Западной Двине в Новополоцке провалилась под лёд и утонула 10-летняя девочка
06 марта 2018 16:08

На Западной Двине в Новополоцке провалилась под лёд и утонула 10-летняя девочка