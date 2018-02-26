В Дрогичинском районе нетрезвый бесправник попал в ДТП в свой день рождения

Новости Беларуси. Днём 25 февраля в Дрогичинском районе мужчина попал в ДТП в свой день рождения.
Новости Беларуси. Днём 25 февраля в Дрогичинском районе мужчина попал в ДТП в свой день рождения.
Фото: ГАИ Брестской области
Как сообщает ГАИ Брестской области, Peugeot 607 ехал по автодороге Р-136 в сторону деревни Салово. За рулём автомобиля находился нетрезвый 41-летний житель Дрогичина без водительских прав. У мужчины был день рождения.
Фото: ГАИ Брестской области
На 42 км дороги машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Пострадали 35-летний пассажир и водитель, в крови которого обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Мужчины были доставлены в медицинское учреждение.
Фото: ГАИ Брестской области
Проводится проверка.
В феврале 2018 года в Ивацевичском районе Skoda врезалась в дерево.
Водителя доставили в реанимацию – подробности здесь.