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В Дрогичинском районе нетрезвый бесправник попал в ДТП в свой день рождения

26 февраля 2018 09:55
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Новости Беларуси. Днём 25 февраля в Дрогичинском районе мужчина попал в ДТП в свой день рождения.  

В Дрогичинском районе нетрезвый бесправник попал в ДТП в свой день рождения -1

Фото: ГАИ Брестской области  

Как сообщает ГАИ Брестской области, Peugeot 607 ехал по автодороге Р-136 в сторону деревни Салово. За рулём автомобиля находился нетрезвый 41-летний житель Дрогичина без водительских прав. У мужчины был день рождения.  

В Дрогичинском районе нетрезвый бесправник попал в ДТП в свой день рождения -4

Фото: ГАИ Брестской области  

На 42 км дороги машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Пострадали 35-летний пассажир и водитель, в крови которого обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Мужчины были доставлены в медицинское учреждение. 

В Дрогичинском районе нетрезвый бесправник попал в ДТП в свой день рождения -7

Фото: ГАИ Брестской области  

Проводится проверка.  

В феврале 2018 года в Ивацевичском районе Skoda врезалась в дерево.  

Водителя доставили в реанимацию – подробности здесь.  

# происшествия # Авария в Брестской области

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