В Дрогичинском районе нетрезвый бесправник попал в ДТП в свой день рождения

Новости Беларуси. Днём 25 февраля в Дрогичинском районе мужчина попал в ДТП в свой день рождения.

Фото: ГАИ Брестской области

Как сообщает ГАИ Брестской области, Peugeot 607 ехал по автодороге Р-136 в сторону деревни Салово. За рулём автомобиля находился нетрезвый 41-летний житель Дрогичина без водительских прав. У мужчины был день рождения.

Фото: ГАИ Брестской области

На 42 км дороги машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Пострадали 35-летний пассажир и водитель, в крови которого обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Мужчины были доставлены в медицинское учреждение.

Фото: ГАИ Брестской области