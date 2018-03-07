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Установлена причина страшного ДТП в Кобринском районе

07 марта 2018 12:50
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Новости Беларуси. Брестские следователи проводят проверку по факту ДТП на трассе М1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кобринском районе легковушка врезалась в столб и от удара пролетела по воздуху около 60 метров. Авария произошла 6 марта.

Установлена причина страшного ДТП в Кобринском районе-1

По информации ГАИ, водитель уснул, съехал на обочину и врезался в опору освещения. Удар был такой силы, что машина пролетела и перевернулась в кювете.

Пострадала 25-летняя девушка – пассажир авто. Сейчас она находится в больнице. Установлено, что в автомобиле все были пристегнуты ремнями безопасности.

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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