Установлена причина страшного ДТП в Кобринском районе

В Кобринском районе легковушка врезалась в столб и от удара пролетела по воздуху около 60 метров. Авария произошла 6 марта.

Новости Беларуси. Брестские следователи проводят проверку по факту ДТП на трассе М1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации ГАИ, водитель уснул, съехал на обочину и врезался в опору освещения. Удар был такой силы, что машина пролетела и перевернулась в кювете.

Пострадала 25-летняя девушка – пассажир авто. Сейчас она находится в больнице. Установлено, что в автомобиле все были пристегнуты ремнями безопасности.