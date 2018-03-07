Смертельное ДТП в Гомеле: женщина попала под колёса микроавтобуса

Новости Беларуси. Днём 6 марта в Гомеле женщина попала под колёса автомобиля.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома, ДТП произошло возле центрального рынка областного центра.

По имеющимся сведениям, машина двигалась задним ходом. В результате наезда микроавтобуса 57-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Ведётся проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Зимой 2018 года в Калинковичском районе мужчину переехал автомобиль.