Смертельное ДТП в Гомеле: женщина попала под колёса микроавтобуса

Новости Беларуси. Днём 6 марта в Гомеле женщина попала под колёса автомобиля.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома, ДТП произошло возле центрального рынка областного центра.
По имеющимся сведениям, машина двигалась задним ходом. В результате наезда микроавтобуса 57-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.
Ведётся проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Зимой 2018 года в Калинковичском районе мужчину переехал автомобиль.
Погибший лежал на дороге – здесь подробнее.