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Смертельное ДТП в Гомеле: женщина попала под колёса микроавтобуса

07 марта 2018 06:45
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Новости Беларуси. Днём 6 марта в Гомеле женщина попала под колёса автомобиля.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома, ДТП произошло возле центрального рынка областного центра.  

По имеющимся сведениям, машина двигалась задним ходом. В результате наезда микроавтобуса 57-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.  

Ведётся проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.  

Зимой 2018 года в Калинковичском районе мужчину переехал автомобиль.  

Погибший лежал на дороге – здесь подробнее.  

# происшествия # Авария в Гомельской области

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