В Борисовском районе два брата были убиты топором. Подозревается 25-летний сосед

Новости Беларуси. В Борисовском районе двух братьев зарубили топором. В совершении преступления подозревается сосед.

По сведениям УСК по Минской области, 6 марта о смерти 46-летнего и 28-летнего братьев в милицию сообщила родственница погибших. Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, прибыла следственно-оперативная группа. Её координировал начальник УСК по Минской области Павел Игнатов.

Во время следственных действий при сотрудничестве со специалистами ГКСЭ осматривалось место преступления, опрашивались местные жители. По подозрению в совершении убийства задержан безработный 25-летний мужчина.