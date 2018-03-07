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В Борисовском районе два брата были убиты топором. Подозревается 25-летний сосед

07 марта 2018 07:36
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Новости Беларуси. В Борисовском районе двух братьев зарубили топором. В совершении преступления подозревается сосед.  

По сведениям УСК по Минской области, 6 марта о смерти 46-летнего и 28-летнего братьев в милицию сообщила родственница погибших. Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, прибыла следственно-оперативная группа. Её координировал начальник УСК по Минской области Павел Игнатов.  

Во время следственных действий при сотрудничестве со специалистами ГКСЭ осматривалось место преступления, опрашивались местные жители. По подозрению в совершении убийства задержан безработный 25-летний мужчина.  

В Борисовском районе два брата были убиты топором. Подозревается 25-летний сосед-1

Фото: УСК по Минской области  

По предварительной информации, задержанный, проживающий по соседству, накануне употреблял с погибшими алкоголь. Возник конфликт, в результате которого двум братьям были нанесены множественные удары топором.  

Расследование продолжается. Назначен ряд экспертиз.  

Возбуждено уголовное дело.  

Зимой 2018 года в Борисове обнаружили тело местной жительницы с многочисленными ранами.  

Погибшей были нанесены удары топором – подробности здесь.  

# происшествия # Убийство # Павел Игнатов

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