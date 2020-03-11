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В Полоцке автобус сбил девочку, которая выбежала на дорогу

11 марта 2020 14:07
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Новости Беларуси. 11 марта примерно в десять утра в Полоцке автобус сбил несовершеннолетнюю девочку. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 63-летний водитель рейсового автобуса «МАЗ» двигался по улице Космонавтов. 

В Полоцке автобус сбил девочку, которая выбежала на дорогу -1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

В какой-то момент вне пределов пешеходного перехода на проезжую часть выбежала 9-летняя девочка. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии ведётся проверка. 

На прошлой неделе в Гомеле произошёл наезд на мальчика.

Он шёл на зелёный свет – подробности здесь

# Авария в Витебской области # происшествия

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