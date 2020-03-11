В Полоцке автобус сбил девочку, которая выбежала на дорогу

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 63-летний водитель рейсового автобуса «МАЗ» двигался по улице Космонавтов.

Новости Беларуси. 11 марта примерно в десять утра в Полоцке автобус сбил несовершеннолетнюю девочку.

В какой-то момент вне пределов пешеходного перехода на проезжую часть выбежала 9-летняя девочка. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии ведётся проверка.

На прошлой неделе в Гомеле произошёл наезд на мальчика.