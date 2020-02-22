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В частном доме в Шклове разорвался отопительный котёл

22 февраля 2020 06:29
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Новости Беларуси. 21 февраля примерно в 12 часов дня в Шклове в частном доме разорвался отопительный котёл. 

По сведениям МЧС Беларуси, за помощью обратилась дочь хозяйки дома. Прибывшие спасатели выяснили, что котёл на твёрдом топливе разорвало, но последующего горения не было. 

В частном доме в Шклове разорвался отопительный котёл -1

Фото: МЧС Беларуси 

Повреждены деревянная внутренняя перегородка и оконный блок, деформирован газовый котёл, верхняя часть кирпичной наружной стены помещения котельной отклонена наружу. 

Владелица дома в момент происшествия была на улице, в помещении находились дочь хозяина и её маленький сын. Мать и ребёнок не пострадали, они сами вышли на улицу. 

В частном доме в Шклове разорвался отопительный котёл -4

Фото: МЧС Беларуси 

Причина взрыва выясняется, рассматривается версия отсутствия циркуляции теплоносителя в системе. 

На прошлой неделе в Бресте произошёл взрыв в гаражном кооперативе.

Пострадали три человека – подробнее здесь

# Взрыв # происшествия

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