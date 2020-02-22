В частном доме в Шклове разорвался отопительный котёл
Новости Беларуси. 21 февраля примерно в 12 часов дня в Шклове в частном доме разорвался отопительный котёл.
По сведениям МЧС Беларуси, за помощью обратилась дочь хозяйки дома. Прибывшие спасатели выяснили, что котёл на твёрдом топливе разорвало, но последующего горения не было.
Повреждены деревянная внутренняя перегородка и оконный блок, деформирован газовый котёл, верхняя часть кирпичной наружной стены помещения котельной отклонена наружу.
Владелица дома в момент происшествия была на улице, в помещении находились дочь хозяина и её маленький сын. Мать и ребёнок не пострадали, они сами вышли на улицу.
Причина взрыва выясняется, рассматривается версия отсутствия циркуляции теплоносителя в системе.
На прошлой неделе в Бресте произошёл взрыв в гаражном кооперативе.
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