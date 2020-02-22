В частном доме в Шклове разорвался отопительный котёл

Новости Беларуси. 21 февраля примерно в 12 часов дня в Шклове в частном доме разорвался отопительный котёл. По сведениям МЧС Беларуси, за помощью обратилась дочь хозяйки дома. Прибывшие спасатели выяснили, что котёл на твёрдом топливе разорвало, но последующего горения не было.

Фото: МЧС Беларуси

Повреждены деревянная внутренняя перегородка и оконный блок, деформирован газовый котёл, верхняя часть кирпичной наружной стены помещения котельной отклонена наружу. Владелица дома в момент происшествия была на улице, в помещении находились дочь хозяина и её маленький сын. Мать и ребёнок не пострадали, они сами вышли на улицу.

Фото: МЧС Беларуси